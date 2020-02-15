Грузинский международный аэропорт занимает второе место в Европе по темпу росту пассажиропотока

Транспорт 15 февраля 2020 09:22 (UTC+04:00)
Грузинский международный аэропорт занимает второе место в Европе по темпу росту пассажиропотока

БАКУ/Trend/ - Грузинский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели в Кутаиси занимает второе место в Европе по темпу роста пассажиропотока, передает Trend со ссылкой на Совет международных аэропортов Европы (ACI Europe).

Согласно информации, опубликованной на сайте ACI Europe, в 2019 году количество пассажиров в аэропорту Кутаиси увеличилось на 41,6 процентов по сравнению с 2018 годом.

По данным ACI Europe, аэропорт Кутаиси относится к четвертой категории аэропортов. В эту категорию входят аэропорты, которые обслуживают в год до 5 миллиона пассажиров.

Среди тех аэропортов, в которых пассажиропоток превышает 25 миллионов человек, самый высокий показатель оказался у Вены (рост на 17,1 процента).

Во второй категории (с 10 до 25 миллиона пассажиров в год) лидирует аэропорт Киева "Борисполь" (рост на 21,1 процента).

В третьей категории (с 5 до 10 миллиона пассажиров в год) первое место занимает аэропорт Кракова (рост на 24,2 процента).

В январе 2020 года грузинские аэропорты обслужили 314,079 тысяч пассажиров, что на три процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается, в то время как в международных аэропортах Кутаиси и Батуми наблюдался рост пассажиропотока, в Международном аэропорту Тбилиси наблюдалось снижение.

В январе 2020 года Тбилисский международный аэропорт обслужил 211,590 тысяч пассажиров (снижение на 16 процентов по сравнению с январем 2019 года), Кутаисский международный аэропорт – 79,759 тысяч пассажиров (рост на 43 процента), Батумский международный аэропорт – 22,001 тысяч пассажир (рост на 38 процентов).

(Автор: Тамилла Мамедова.)

Twitter: @Mila61979356

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