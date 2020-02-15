В Гейчае реконструируется дорога местного значения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Одним из проектов, начатых в Гейчайском районе, является реконструкция автодороги местного значения Лакчилпаг-Гараман-Гаджалкенд-Ялман протяженностью 12,3 километра, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно сообщению, из-за многолетнего отсутствия капитального ремонта на автодороге местного значения Лакчилпаг-Гараман-Гаджалыкенд-Ялман покрытие оказалось непригодным, что создало определенные трудности в движении транспорта. В связи с этим ГААДА начала реконструкцию дороги в соответствии с четвертой технической степенью.

Из года в год увеличивается число проектов по совершенствованию дорожной инфраструктуры, которые строго контролируются главой государства. Госагентство автодорог Азербайджана успешно осуществляет эти работы, направленные на совершенствование социально-экономического положения в стране.

"Из-за необходимости строительства двойного основания и двойного покрытия на дороге, непригодный грунт снимается с дороги в необходимых местах, а вместо него насыпается и уплотняется новый материал. Помимо этого дорога расширяется с трех-четырех метров до 10 метров.

В рамках проекта вдоль дороги были построены новые водопроводные круговые трубы нужного диаметра.

Уже начаты работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подготовленных участках дорог. В процессе применяется асфальтобетонная смесь из крупного и мелкого зерна толщиной более 12 сантиметров с охватом территории в более 70 тысяч квадратных метров.

На заключительном этапе строительных работ для нормальной организации дорожного движения будут установлены дорожные знаки и информационные щиты, указатели километража и сигнальные столбы, проложены линии горизонтальной разметки", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, автомобильная дорога Лакчилпаг-Гараман-Гаджалкенд-Ялман Гейчайского района под прямым контролем руководства ГААДА реконструируется в соответствии с требованиями "строительных норм и правил". Проект планируется завершить в этом году. Для этого на территорию было привлечено необходимое количество живой силы и техники, а сами дороги будет отличать высокое качество.

Проделанная работа значительно улучшит транспортную связь между близлежащими населенными пунктами, облегчит перевозку грузов и пассажиров, приведет к развитию промышленности и сельского хозяйства, а также создаст условия для комфортного проезда населения в районный центр и соседние районы.

Напомним, что из года в год увеличивается объем проектов по модернизации дорог, в рамках принятых по указу Президента Ильхама Алиева государственных программ по социально-экономическому развитию регионов. Реализация таких социально ориентированных мероприятий, как дальнейшее совершенствование дорожной инфраструктуры, успешно осуществляется Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.