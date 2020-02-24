Усилены санитарно-эпидемиологические меры АЖД в международном направлении

БАКУ/Trend/ - В связи с угрозой распространения коронавируса в поездах, курсирующих как внутри страны, так и в международных направлениях, принимаются надлежащие меры, сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно плану мероприятий министерства здравоохранения в связи с распространением острого инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом, зафиксированном в последнее время в Китае и ряде других стран, в Азербайджане принимаются превентивные меры.

"В том числе, поскольку железная дорога связана с транспортными средствами общественного пользования, здесь еще более усилены санитарно-эпидемиологические меры", - отметили в ЗАО.

В связи с этим, согласно программе мероприятий, подготовленной врачебно-санитарной службой ЗАО ”Азербайджанские железные дороги", проверяется строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, режим дезинфекции. Проводится профилактическая и текущая дезинфекция всех объектов на территории железной дороги.

"Погранично-переходные пункты работают в усиленном режиме. Все вагоны грузовых поездов, поступающих в нашу страну из пограничных пропускных пунктов, а также пассажирские поезда, курсирующие как внутри страны, так и на международных линиях (после того, как пассажиры покидают вагоны), дезинфицируются каждый день. Вагоны всех пассажирских поездов оснащены медицинскими "аптечками", защитными масками и перчатками.

В случае выявлении лица с подозрением на заболевание информация об этом незамедлительно будет передана во врачебно-санитарную службу", - добавили пресс-секретарь.

Отметим, что через радиоузлы железнодорожных вокзалов пассажиры регулярно информируются о правилах общей гигиены.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)