"Бакинский метрополитен" о планах на 2020 год

БАКУ/Trend/ - В этом году в пользование жителям города будет передана третья - фиолетовая линия и 26-я станция "Бакинского метрополитена".

Об этом сообщили Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно сообщению, начало эксплуатации новой станции и депо новой линии ознаменует важную веху в развитии бакинского метро:

«2020 год станет продолжением периода экономического и социального прогресса "Бакинского метрополитена", начатого шесть лет назад. Светофоры, старое оборудование, обеспечивающее освещение станции и другие сигнальные устройства электрическим током, заменены продукцией немецкой компании Siemens.»,- говорится в сообщении.

Центральная система SCADA (дистанционное управление технологическими процессами) - продукт компании Siemens позволяет управлять всеми процессами на станции из диспетчерского центра, а новая система радиоуправления поездами CBTC будет регулировать движение поездов посредством радиосигналов.

"С внедрением новой системы будет сокращено значительное количество элементов дорожной инфраструктуры, рельсов и светофоров, что станет основным экономическим преимуществом. Первые шаги революционных инноваций на действующих линиях будут внедрены уже в 2020 году",- отмечается в информации.

В рамках проекта, начатого в Наримановском депо в 2017 году, будет завершена установка микропроцессорной системы на осевых счетчиках, и в будущем интенсификация движения станет первым важным шагом при переходе на современные системы управления.

Продолжатся работы на станции "Эльмлер Академиясы" по созданию новых диспетчерских центров, которые будут созданы на следующем этапе.

В прошлом году был подписан контракт с Российским акционерным обществом "Метровагонмаш" на производство новых вагонов для "Бакинского метрополитена", говорится в информации.

«Модели 81-765.B/766.B являются самыми современными с точки зрения инноваций - 4-го поколения и будут изготавливаться на основе технических условий, предлагаемых заказчиком. Согласно контракту, в течение года компания произведет для "Бакинского метрополитена" в общей сложности 4 состава из 20 вагонов. Таким образом, за три года "Бакинский метрополитен" получит от производителей 60 вагонов современного типа или 12 составов»,- отмечается в сообщении.

""Метровагонмаш" с 2015 года оснащает Бакинский метрополитен вагонами нового поколения. В 2019 году количество вагонов метро увеличилось в 3 раза. Таким образом, локомотивный парк метрополитена состоит из 11 поездов, состоящих из 55 вагонов современного типа.

Инцидент, произошедший 3 июля 2018 года - авария в энергосистеме страны, привлек внимание главы государства и было дано специальное указание о создании резервной энергетической системы метро. В течение года 17 резервных дизель-генераторов, установленных на 10 районных подстанциях ОАО "Азеришыг", в чрезвычайных ситуациях будут обеспечивать метрополитен электроэнергией. Самое главное, что движение поездов будет обеспечено на уровне минимальных потребностей", сообщает "Бакинский метрополитен".

В сообщении отмечается, что уже реализованные крупные проекты показали свою эффективность в "Бакинском метрополитене" во многих технических областях. Так, проведены ремонтные работы на шахтах, выработавшие ресурс, технически и морально устаревшие семь вентиляционных установок заменены современными, более производительными и энергосберегающими производства российской компании "Вентпром". Это в конечном итоге улучшило вентиляцию на станциях и в тоннелях, отмечается в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен".