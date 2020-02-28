Uzbekistan Airways приостановила выполнение рейсов в Джидду и Медину
БАКУ /Trend/ - Uzbekistan Airways с 27 февраля приостановила выполнение рейсов в Джидду и Медину в связи с угрозой коронавируса, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Uzbekistan Airways.
«Авиакомпания Uzbekistan Airways с 27 февраля 2020 года приостанавливает выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину в связи с введением властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и туристов из 25 государств мира, в том числе из Узбекистана. Принятие такого решения власти страны объясняют необходимостью предотвращения угрозы распространения коронавируса COVID-19», – говорится в сообщении.
В компании отметили, что в ближайшее время будет выполнено несколько рейсов, исключительно с целью вывоза граждан Узбекистана из Саудовской Аравии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период для коронавируса может составлять 24 дня.
(Автор: Илькин Сейфаддини)
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