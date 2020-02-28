Uzbekistan Airways приостановила выполнение рейсов в Джидду и Медину

БАКУ /Trend/ - Uzbekistan Airways с 27 февраля приостановила выполнение рейсов в Джидду и Медину в связи с угрозой коронавируса, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Uzbekistan Airways.

«Авиакомпания Uzbekistan Airways с 27 февраля 2020 года приостанавливает выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину в связи с введением властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и туристов из 25 государств мира, в том числе из Узбекистана. Принятие такого решения власти страны объясняют необходимостью предотвращения угрозы распространения коронавируса COVID-19», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в ближайшее время будет выполнено несколько рейсов, исключительно с целью вывоза граждан Узбекистана из Саудовской Аравии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).