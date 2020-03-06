Uzbekistan Airways начинает полеты в Мюнхен

БАКУ/Trend/ - Uzbekistan Airways объявила об открытии прямого рейса в Мюнхен, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Самолеты Uzbekistan Airways будут отправляться в Мюнхен два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Первый рейс назначен на 1 апреля 2020 года.

Как сообщили в авиакомпании, стоимость билета в обе стороны по маршруту Ташкент-Мюнхен-Ташкент начинается от 520 евро.

В компании также напомнили, что Мюнхен, сердце Баварии, привлекает туристов своими историческими зданиями, художественными галереями, Октоберфестом и музеем BMW.

Ранее сообщалось, что планируется увеличение числа стран, для граждан которых будет введен безвизовый режим с Узбекистаном. Об этом говорится в проекте Государственной программы на 2020 год.

Помимо этого, в документе поручено утвердить комплекс мер по снижению себестоимости обслуживания самолетов иностранных авиакомпаний в отечественных аэропортах на 30-50 процентов, оптимизировать ставки и тарифы на перевозки пассажиров и грузов.

Сегодня лайнеры авиакомпании регулярно летают по более 60 направлениям в страны Европы, Азии, Америки, выполняют чартерные рейсы на все континенты.

Ранее, в начале февраля, Uzbekistan Airways приостановила полеты в Китай – города Пекин и Урумчи, в связи с распространением коронавируса COVID-19. Позднее были также отменены рейсы в Сеул (в Южной Корее также произошла вспышка вируса). Кроме того, в связи с введенным Саудовской Аравией временным запретом на въезд паломников и туристов в Мекку и Медину компания приостановила рейсы из Ташкента в Медину и Джидду, а с 1 марта –регулярные рейсы в Токио и Рим.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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