В перспективе автозавод Haval планирует поставки внедорожников в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В перспективе планируются поставки внедорожников Haval в Азербайджан, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Тульский автозавод Haval.

Согласно информации, автомобили Haval в России будут оснащаться двигателями местного производства, что позволит предприятию расширить зону экспорта.

Как отмечается, компания Haval планирует вложить в производство двигателей в Тульской области 17,75 миллиарда рублей. Производственная мощность предприятия составит 80 тысяч двигателей в год.

Благодаря этому в перспективе Haval сможет повысить уровень локализации производства кроссоверов для российского и иностранного рынков. В дальнейшем планируется выйти на максимальную мощность производства автомобилей порядка 150 тысяч единиц в год. Логистические возможности завода Haval позволят покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, в том числе и в Азербайджан.

Напомним, что строительство завода Haval началось осенью 2015 года. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 миллионов долларов. На первом этапе производственная мощность предприятия составила 80 тысяч автомобилей в год, а общее количество работников – более одной тысячи человек.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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