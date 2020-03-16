Прекращаются полеты из Грузии в ряд стран Западной Европы

БАКУ/Trend/ - Венгерский лоукостер Wizz Air с 16 марта по 3 апреля приостанавливает полеты из Грузии в Австрию, Францию, Германию и Испанию из международного аэропорта в Кутаиси, передает Trend со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Прекращение полетов связано с мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Кроме этого, пассажирам обещают возместить 120 процентов от потраченной суммы, которые будут зачислены на их баланс Wizz Air и можно будет воспользоваться ими в течение 24-х месяцев.

Пассажиры также смогут вернуть деньги, хотя в компании предупреждают, что это займет больше времени. В случае возврата пассажирам будет возмещено 100 процентов стоимости билета. Пассажиры, которые приобрели билеты через различные агентства, должны связаться с ними напрямую.

Лоукостер Wizz Air лидирует на авиационном рынке Грузии по количеству перевезенных пассажиров. Авиакомпания в 2019 году перевезла около 825,3 тысячи пассажиров, что составляет 16 процентов грузинского рынка авиаперевозок. Wizz Air базируется в аэропорту Кутаиси.

Грузия приостановила авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией. Правительство страны призвало граждан воздержаться от любых зарубежных поездок.

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса правительство Грузии отменило большинство массовых мероприятий.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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