Узбекистан вывозит своих граждан из Москвы

БАКУ/Trend/ - Компания Uzbekistan Airways 17 марта выполнит рейс по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент для вывоза обратно своих граждан из Москвы, сообщает Trend со ссылкой на Uzbekistan Airways.

«Время вылета из Ташкента - в 10:00, из Москвы - в 13:00 по местному времени. Во избежание недоразумений, информируем о том, что в первую очередь будут приниматься пассажиры с рейсов, отменённых 16, 17, 18 марта», - говорится в сообщении.

Пассажиры, прибывшие данным рейсом в Ташкент, по прилёту будут отправлены в пункт временного размещения. В связи с этим авиакомпания просит не встречать их в аэропорту города Ташкент.

Ранее сообщалось что, в целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса Узбекистан принял решение временно отменить воздушное и автомобильное сообщение с другими странами.

Также, с 16 марта были закрыты все детские сады, школы и вузы страны на карантин и отменяются массовые мероприятия по празднованию Новруза.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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