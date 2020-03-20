Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA увеличились

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года объем грузоперевозок в азербайджанской части транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 4,295 миллиона тонн, а грузооборот в свою очередь достиг 9,16 миллиона тонно-километров, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

По данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок увеличился на 9,5 процента.

Значительная доля общего объема грузоперевозок (65,4 процента) пришлась на автомобильный транспорт — 2,806 миллиона тонн, рост объема грузоперевозок составил 4,3 процента.

На долю железнодорожного транспорта пришлись 25,4 процента всех перевозок - 1,092 миллиона тонн. Рост по сравнению с прошлогодним показателем за январь-февраль составил 12,4 процента.

На долю морских перевозок пришлись 9,2 процента удельного веса общего объема грузов - 0,396 миллиона тонн (снижение почти на 7,04 процента).

Около 17,8 процента (0,764 миллиона тонн) грузов, перевозимых через TRACECA, относятся к транзиту.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsmailovaNargis