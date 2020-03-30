Движение поездов в город Атырау будет приостановлено

БАКУ /Trend/ - Движение пассажирских поездов в казахстанский город Атырау будет приостановлено с первого апреля 2020 года, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Напомним, что согласно сообщению акимата Атырауской области, в городе Атырау вводится карантинный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Согласно сообщению АО «Пассажирские перевозки», с первого апреля будет запрещена посадка и высадка пассажиров и продажа билетов на пассажирские поезда, включая прицепные и беспересадочные вагоны до и от станции Атырау.

С 31 марта 2020 года сокращается маршрут движения поезда «Актобе-Атырау» до станции Доссор.

С первого апреля отменяется движение пассажирских поездов «Атырау-Мангистау» и «Атырау-Курорт-Боровое», а со второго апреля - «Атырау-Шу».

Напомним, что общее число случаев заражения, зафиксированных в Казахстане по состоянию на 11:00 (GMT +6) 30 марта, составило 293.

Первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)