Граждане Грузии вернутся на родину из Минска тремя спецрейсами

БАКУ /Trend/ - Белорусская авиакомпания "Белавиа" и правительство Грузии заключили соглашение, по которому из аэропорта Минска 3, 10 и 17 мая будут осуществлены рейсы в Тбилиси, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МИД Грузии.

По официальным данным на 25 апреля 2020 года, при поддержке правительства на родину спецрейсами, морским и сухопутным транспортом вернулись 7 786 человек.

Билеты на майские рейсы появятся в продаже за два дня до даты вылета и их можно будет приобрести на сайте авиакомпании "Белавиа".

МИД Грузии запланировал еще шесть рейсов из европейских столиц для возвращения граждан: 27 апреля - Варшава-Тбилиси, 30 апреля - Мадрид-Тбилиси, 2 мая - Прага-Тбилиси, 5 мая - Афины-Тбилиси, 7 мая - Амстердам-Тбилиси, 9 мая - Берлин-Тбилиси.

Все рейсы выполнит грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Каждый вернувшийся на родину гражданин проходит обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медиков в специальных зонах.

Цена на билеты, согласно распоряжению Межведомственного координационного совета, не превышает 199 евро.

Напомним, что с 20 марта из-за угрозы коронавируса практически полностью прекратилось авиасообщение Грузии с другими странами. Полеты осуществляет только компания Georgian Airways, которая вывозит граждан Грузии из зарубежных стран.

(Автор: Тамилла Мамедова)