Бахтияр Мамедов: Открытие бакинского метро будет зависеть от решений Кабмина в связи с пандемией

БАКУ/Trend/ - Вопрос открытия Бакинского метро зависит от решения Кабинета министров Азербайджана, сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, факторы влияющие на открытие метро, зависят от пассажиропотока в связи со смягчением карантинного режима в нашей стране.

«В зависимости от решения Кабинета министров будет известна дата открытия бакинского метро. Если ситуация в стране стабилизируется, число зараженных по отношению к вылечившимся уменьшится, то в таком случае возможно открытие метро», - сказал Бахтияр Алиев.

Напомним, что 31 марта в 22:00 движение поездов Бакинского метрополитена было приостанавлено. Во избежание возможной плотности пассажиропотока, были пущены дополнительные автобусы М-серии, курсирующие без дополнительных остановок по станциям метро.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev