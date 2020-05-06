Бахтияр Мамедов: Открытие бакинского метро будет зависеть от решений Кабмина в связи с пандемией
БАКУ/Trend/ - Вопрос открытия Бакинского метро зависит от решения Кабинета министров Азербайджана, сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, факторы влияющие на открытие метро, зависят от пассажиропотока в связи со смягчением карантинного режима в нашей стране.
«В зависимости от решения Кабинета министров будет известна дата открытия бакинского метро. Если ситуация в стране стабилизируется, число зараженных по отношению к вылечившимся уменьшится, то в таком случае возможно открытие метро», - сказал Бахтияр Алиев.
Напомним, что 31 марта в 22:00 движение поездов Бакинского метрополитена было приостанавлено. Во избежание возможной плотности пассажиропотока, были пущены дополнительные автобусы М-серии, курсирующие без дополнительных остановок по станциям метро.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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