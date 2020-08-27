В «КАМАЗ» назвали сроки следующей поставки автомобилей в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - ПАО "КАМАЗ" Республики Татарстан Российской Федерации поставит следующую партию автомобилей в Туркменистан в 2021 году, сказал Trend региональный представитель АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ" Марат Гарифуллин.

Гарифуллин отметил, что в следующем году "КАМАЗ" поставит в Туркменистан более 400 единиц техники КАМАЗ различного назначения.



Представитель компании также добавил, что на текущий момент в рамках соглашения "КАМАЗ" заканчивает поставку техники, запланированной на 2020 год.

"Учитывая выполненную работу и поставленные цели на будущее можно дать только самую высокую оценку двухстороннего сотрудничества между Туркменистаном и ПАО "КАМАЗ", - отметил он.

Напомним, что в последний раз компания "КАМАЗ" поставила в Туркменистан специальные пожарные автомобили.



Отметим, что в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО "КАМАЗ" и Агентством "Туркменавтоулаглары" министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана предусмотрена поставка самосвалов, бортовых автомобилей, автоцистерн, строительной техники, а также спецтехники в Туркменистан.

В 2019 году между ПАО "КАМАЗ" и Агентством "Туркменавтоулаглары" министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана было подписано соглашение, согласно которому была оговорена поставка 1,982 тысячи единиц автотехники КАМАЗ различного назначения с 2019 по 2021 год.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

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