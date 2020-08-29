Georgian Airways в сентябре выполнит чартерные рейсы в Амстердам, Берлин, Париж и Вену

В сентябре Georgian Airways выполнит еще несколько чартерных рейсов. Информацию об этом распространяет Агентство гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По их информации, рейсы будут выполняться в Амстердам, Берлин, Париж и Вену.

Рейсы будут осуществлены на самолетах Boeing B737-800 и Embraer E195.

27 августа Агентство гражданской авиации предоставило авиакомпании необходимое разрешение на осуществление чартерных перевозок на данных авиалиниях.