Georgian Airways в сентябре выполнит чартерные рейсы в Амстердам, Берлин, Париж и Вену
В сентябре Georgian Airways выполнит еще несколько чартерных рейсов. Информацию об этом распространяет Агентство гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
По их информации, рейсы будут выполняться в Амстердам, Берлин, Париж и Вену.
Рейсы будут осуществлены на самолетах Boeing B737-800 и Embraer E195.
27 августа Агентство гражданской авиации предоставило авиакомпании необходимое разрешение на осуществление чартерных перевозок на данных авиалиниях.
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