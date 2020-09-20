МИД Румынии о потенциале международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море

БАКУ /Trend/ - Потенциал регионального сотрудничества и развития проекта международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море огромен, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Румынии.

В министерстве добавили, что маршрут направлен на создание интермодального морского-речного и автомобильного-железнодорожного транспортного маршрута между Центральной и Северной Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

"Этот проект был основан на двусторонней румыно-туркменской инициативе, поддержанной в частности международным морским портом Туркменбаши (Туркменистан) - главной опорой маршрута на одном конце и морским портом Констанца (Румыния) - его корреспондентом, расположенным в 2,500 тысячах километров к западу", - отметили в министерстве.

В министерство также добавили, что потенциал этого проекта был подтвержден в ходе двусторонней румыно–туркменской встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции, организованной администрацией порта Констанца 15 июля.

Переговоры по международному транспортному маршруту Черное море - Каспийское море продвигается в четырехстороннем формате, объединяющем Румынию, Туркменистан, Азербайджан и Грузию.

"Министры иностранных дел Румынии, Туркменистана, Грузии и Азербайджана 4 апреля 2019 года подписали заявление, в котором выражается приверженность четырех стран объединению усилий для реализации этого проекта", - говорится в сообщении министерства.

В МИД Румынии также отметили, что актуальность таких региональных проектов выходит за рамки интересов непосредственно вовлеченной в них страны или стран. Так, маршрут занимает важное место в повестке дня Евросоюза, что отражено в Стратегии ЕС по соединению Европы и Азии и в новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

(Автор: Джейла Алиева.)

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