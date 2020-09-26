Туркменистан организовал чартерный авиарейс из Турции
БАКУ /Trend/ - Туркменистан вывез своих граждан чартерным рейсом из Турции, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».
Сообщается, что чартерный рейс, осуществленный самолетом Boeing-777-200LR «Туркменских авиалиний», доставил в Туркменистан из Турции туркменских граждан, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.
Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), все граждане Туркменистана, прибывшие чартерным рейсом из Турции, пройдут обязательный двухнедельный карантин.
Напомним, что ранее Туркменистан уже организовывал чартерный рейс в Международный Аэропорт Туркменабада (Туркменистан) из Белоруси, Индии и других стран для доставки граждан, не сумевших вернуться ранее по вышеупомянутой причине.
Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.
Так, ранее в стране приняли обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии заражения коронавирусом при посадке на авиарейс.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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