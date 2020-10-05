Сингапурская компания Singapore Airlines до конца года возобновит и увеличит частоту полетов по ряду направлений. Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, следует из опубликованного минувшей ночью обновленного расписания перевозчика.

"Как ожидается, до конца года компания доведет объем полетов до 15% обычного", - указывается в распространенном сообщении. В частности, перелеты будут осуществляться в Амстердам, Барселону, Лондон, Милан, Париж, Франкфурт. Кроме того, увеличатся полеты по азиатским направлениям - в Бангкок, Джакарту, Гонконг и ряд других городов.

Представители авиаперевозчика также прогнозируют, что к марту 2021 года, завершению финансового года, объем пассажирских перевозок составит около 50% обычных показателей.

В конце июля Singapore Airlines объявила о рекордных квартальных убытках, которые превысили 1,1 млрд сингапурских долларов ($799 млн). В прошлом месяце руководство компании сообщило о готовящемся сокращении примерно 4,3 тыс. должностей, что затронет как минимум 2,4 тыс. сотрудников, работающих как в Сингапуре, так и за рубежом.