Белорусские авиалинии объявили об очередной приостановке рейсов в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что приостановка рейсов в столицу Туркменистана – Ашхабад была продлена до 9 декабря текущего года.

Отмечается, что помимо Ашхабада, «Белавиа» продлила приостановку рейсов и в ряд других городов.

При этом подчеркивается, что пассажиры могут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы или заменить дату вылета на другую, до 30 марта 2021 года.

Отметим, что ранее «Белавиа» приостановила рейсы в Туркменистан до 1 ноября текущего года.

Напомним, что приостановка рейсов во всем мире происходит из-за угрозы распространения пандемии коронавируса.

Как ранее сказали Trend в "Белавиа", авиакомпания готова в любой момент возобновить выполнение рейсов по маршруту Минск-Ашхабад-Минск и подтвердила свою готовность коллегам из Туркменистана.

При этом отмечалось, что авиасообщение будет восстановлено сразу после получения разрешения от авиационных властей Туркменистана.

Компания добавила, что до пандемии авиасообщение со столицей Туркменистана осуществлялось один раз в неделю. В частности, это был вылет из Минска по вторникам с прибытием в Международный аэропорт Ашхабада на следующий день.

«Обратные рейсы выполнялись по средам», - отметили в "Белавиа".

(Автор: Джейла Алиева.)

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