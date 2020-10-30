В Туркменистане продлевается приостановка движения поездов

БАКУ /Trend/ - Акционерное общество открытого типа Туркменистана «Демирёллары» (Железные дороги) продлило приостановку движения поездов до 1 января 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство «Туркменпортал».

Движение приостановлено в рамках мер, принятых в стране по недопущению проникновения коронавируса в страну.

Напомним, что движение поездов в стране приостановлено с 16 июля.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Помимо этого, ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева.)

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