В Казахстане продолжается внедрение мобильных диагностических средств в сфере ж/д

Транспорт 27 ноября 2020 17:07 (UTC+04:00)
В Казахстане продолжается внедрение мобильных диагностических средств в сфере ж/д
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на предоставление транспортных средств
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на предоставление транспортных средств
ООО &quot;AzInTelecom&quot; объявляет тендер на приобретение услуг технической поддержки
ООО "AzInTelecom" объявляет тендер на приобретение услуг технической поддержки
ЗАО «Бакинский метрополитен» купит инертные материалы
ЗАО «Бакинский метрополитен» купит инертные материалы
Лента новостей
В Азербайджане откладывается рассмотрение некоторых дел в судах Общество 17:49
В Азербайджане значительно увеличился оборот по платежным картам Финансы 17:46
Испания называет основные туркменские секторы экономики, представляющие для нее интерес Бизнес 17:43
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на предоставление транспортных средств Тендеры 17:39
В выходные в Баку не будут работать регулярные и экспресс-автобусы - БТА Общество 17:38
Утвержден Национальный план действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 гг. – Распоряжение Политика 17:28
"Музыкальное сокровище Карабаха" - Международный центр мугама о творчестве Сулеймана Алескерова Культура 17:23
В Азербайджане сократилось производство дизельного топлива Энергетика 17:09
В Казахстане продолжается внедрение мобильных диагностических средств в сфере ж/д Транспорт 17:07
Усиление карантинных мер возможно в декабре-январе – Министр здравоохранения Казахстана Казахстан 16:49
В Казахстане планируется модификация крупного проекта по энергосбережению на ж/д Транспорт 16:47
Бундестаг Германии приветствует прекращение военных операций в Карабахе во имя устойчивого мира Политика 16:45
Поезда в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт возобновляют деятельность (ФОТО) Экономика 16:41
Узбекистан экспортировал изюма на 42,5 миллиона долларов США Узбекистан 16:38
Посол Мексики о возможностях сотрудничества с Азербайджаном в реставрации и сохранении культурного наследия Общество 16:33
В период пандемии граждане Ирана сократили поездки в Турцию Турция 16:28
В Азербайджане еще 28 семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено жилье (ФОТО) Общество 16:26
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 16:24
Регулятор США изучает "дело о подвесках" Tesla США 16:20
В Шушу начата подача питьевой воды (ФОТО) Общество 16:20
Россия может начать поставки вакцины от коронавируса в Венгрию в декабре Европа 16:16
Азербайджан проделывает последовательную работу для укрепления регионального сотрудничества - МИД Политика 16:14
Главы МИД Узбекистана и Южной Кореи провели встречу Узбекистан 16:13
Долевое участие Австрии в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 16:11
В Грузии коронавирусом инфицированы до пяти тысяч медиков Грузия 16:11
94% произведенного в Азербайджане авиакеросина направлено на внутренний рынок Энергетика 16:06
Мы вступили в новый этап урегулирования нагорно-карабахского конфликта - глава МИД Азербайджана Политика 16:06
В Азербайджане сократилось производство нефтепродуктов Энергетика 16:00
Турция почти на половину сократила экспорт зерновых в Иран Турция 15:58
Заразившийся COVID-19 депутат Милли Меджлиса вылечился Общество 15:48
В Азербайджане возросла добыча товарного газа Энергетика 15:43
Зульфие Ханбабаевой прислали из Шуши флаг Азербайджана – звучит песня "Şuşanın dağları" (ВИДЕО) Культура 15:41
Данные по грузо- и пассажироперевозкам в турецком аэропорту Аднан Мендереса в провинции Измир Турция 15:40
Разрушение армянскими вандалами Русской Православной церкви было осознанным и целенаправленным - Олег Кузнецов Социум 15:36
В Туркменистане подготовлен проект, нацеленный на развитие энергетической дипломатии Энергетика 15:27
В Великобритании вводят новый способ контроля над Facebook и Google Европа 15:27
Азербайджан увеличивает объемы поставки химпродуктов из Турции Турция 15:25
Кредиты для всех без комиссии и поручителя от Yelo Bank (R) Общество 15:25
Путин обсудил с членами Совбеза деятельность российских миротворцев в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 15:23
Как пандемия коронавируса повлияла на грузоперевозки в турецком аэропорту "Сабиха Гёкчен" Турция 15:22
Азербайджан осваивает газ из газохранилищ Энергетика 15:18
ЗАО «Бакинский метрополитен» купит инертные материалы Тендеры 15:17
Осложнения COVID-19 очень трудно поддаются лечению даже в хорошо оборудованных больницах - минздрав Азербайджана Общество 15:13
«Инвестиционный договор» интенсивно обсуждается между Грузией и Японией Бизнес 15:07
В банковскую систему Туркменистана внедряются новые электронные услуги Финансы 15:05
В Азербайджане почти втрое возросло число страдающих глазными заболеваниями Общество 15:00
Осложнения также наблюдаются у многих молодых людей с COVID-19 - TƏBİB Общество 14:56
В Азербайджане утвержден План действий по реализации Стратегии относительно детей - Распоряжение Политика 14:53
В Азербайджане количество дебетовых карт значительно возросло Финансы 14:52
Microsoft Azerbaijan поддержит все инициативы на освобожденных территориях Азербайджана ИКТ 14:51
Христианские памятники в Карабахе являются древним азербайджано-албанским наследием - Ягуб Махмудов Нагорно-карабахский конфликт 14:50
В Туркменистане подготовлен проект развития системы интеллектуальной собственности ИКТ 14:48
Импорт нефтяного битума в Грузию снизился Энергетика 14:43
Потомок Гаджи Зейналабдина Тагиева из Франции посетит Карабах Социум 14:43
В Азербайджане выявлено еще 3712 случаев заражения коронавирусом, 1359 человек вылечились Общество 14:40
Открытие ученых Туркменистана внесёт уникальный вклад в систему здравоохранения глобального масштаба Туркменистан 14:38
“Сумгайытский технологический парк” создал новую компанию Бизнес 14:32
Продолжается выплата компенсаций вкладчикам ликвидированных азербайджанских банков Финансы 14:26
Вопросом наличия в Карабахе иностранных боевиков занимаются военные специалисты – Мария Захарова Нагорно-карабахский конфликт 14:25
В январе-октябре сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 14:22
Завтра вечером в Баку возможен дождь Общество 14:19
Представительство ПРООН в Узбекистане закупит оборудование для обогрева теплиц Тендеры 14:18
В Азербайджане некоторым учителям будут назначены помощники Общество 14:14
С начала года аэропорт Стамбула обслужил около 20 млн. пассажиров Турция 14:13
Импорт авиационного топлива в Грузию снизился Энергетика 14:03
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медикаментов Тендеры 14:01
22-летний Худаяр мог стать одним из лучших исполнителей Азербайджана, а стал шехидом… (ВИДЕО,ФОТО) Социум 13:55
В Азербайджане сокращается объем проблемных кредитов Финансы 13:54
Армяне осквернили мусульманские религиозные памятники, разрушили азербайджанские кладбища – обращение академика Наили Велиханлы в международные организации Социум 13:46
В Карабахе будут созданы отели высокого класса Экономика 13:45
Значительно сократилось число заблокированных "вредителей" в сети AzStateNet ИКТ 13:42
Завершился ремонт и тестирование сухогрузного судна "Маэстро Ниязи" Транспорт 13:42
Азербайджан имеет широкие возможности и потенциал развития искусственного интеллекта ИКТ 13:37
Микаил Джаббаров предложил катарским компаниям реализовывать совместные проекты в Азербайджане (ФОТО) Бизнес 13:36
Кредитование промышленности в Азербайджане выросло Финансы 13:34
Анар Керимов призвал международные организации решительно осудить вандализм Армении в отношении исламского наследия Социум 13:22
С терминала Джейхан отгружено более 190 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 13:17
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей в связи с техосмотром автомобилей Общество 13:07
В Баку завтра пройдут очередные работы по дезинфекции Азербайджан 12:55
Facebook запустит криптовалюту Libra в начале следующего года США 12:54
Мониторинг ОПЕК+ проведет консультации 28 ноября перед основной встречей Арабские страны 12:51
Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:47
В Турции реализуется более 700 оборонных проектов- вице президент Турция 12:46
Правящая коалиция в Германии выступает за участие Берлина в установлении мира в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 12:41
В Азербайджане на аукцион выставят свыше 40 гособъектов Бизнес 12:33
Более половины банковских вкладов в Азербайджане приходится на инвалюту Финансы 12:30
Центробанк Азербайджана планирует привлечь на депозитном аукционе 200 млн манатов Финансы 12:28
Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря Россия 12:23
Омбудсмен Турции подготовил спецотчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана (ФОТО) Политика 12:22
Очередная акция по посадке деревьев проведена в освобожденном от армянской оккупации Губадлинском районе (ФОТО) Общество 12:01
Все скважины на блоке Мурадханлы-Джафарли-Зардаб переведены в режим консервации – SOCAR Энергетика 11:59
Azer Turk Bank продолжает поддерживать программу самозанятости населения Общество 11:57
Возобновляются прямые рейсы по маршруту Баку-Минск Транспорт 11:54
В Баку усилен контроль над дезинфекцией автобусов Общество 11:43
Иран продолжает сокращать импорт химпродуктов из Турции Турция 11:33
Российский фестиваль вызвал большой интерес азербайджанских кинематографистов Культура 11:31
TPAO расширяет зону разведки нефти и газа в Турции Энергетика 11:29
В Туркменистане сельхозпроизводителям будут выделяться земельные участки из специального фонда Бизнес 11:20
Подписано соглашение между Бакинской высшей школой нефти и Таллиннским техническим университетом Общество 11:19
Azermash group и минтруда Азербайджана подписали контракт на сумму 2,5 млн манатов Бизнес 11:15
Все новости