Азербайджан является надежным транзитным и логистическим центром

БАКУ/Trend/ - Состоялось очередное заседание стран-членов международного транспортного форума на темы COVID-19 и транспортного сектора в формате видеоконференции.

Об этом сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

На мероприятии азербайджанскую сторону представлял заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Он отметил, что Азербайджан ответственно относится к своим обязательствам, являясь надежным транзитным и логистическим центром, обеспечивая беспрепятственный транзитный трафик через свою территорию.

"В условиях пандемии важно поддерживать открытую торговлю между нашими странами и бесперебойное осуществление международных грузоперевозок. В соответствии с решением правительства Азербайджана, водители иностранных грузовиков могут беспрепятственно въезжать на территорию Азербайджана или проходить транзитом через территорию страны", – сказал заместитель министра.

Велизаде подчеркнул, что для минимизации контактов водителей грузовиков с другими людьми, в Бакинском международном морском торговом порту созданы специальные места отдыха и питания.

"Тенденции развития транспортного сектора в период пандемии COVID-19 еще раз продемонстрировали важность применения современных технологий, включая цифровизацию транспортных операций и услуг", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время в эту межправительственную организацию входят 54 государства-члена и один наблюдатель.

Напомним, что Азербайджан с 1995 по 1998 год присутствовал в организации в качестве наблюдателя, а с 9 апреля 1998 года имеет статус её полноправного члена.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev