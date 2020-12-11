Азербайджан является надежным транзитным и логистическим центром
БАКУ/Trend/ - Состоялось очередное заседание стран-членов международного транспортного форума на темы COVID-19 и транспортного сектора в формате видеоконференции.
Об этом сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
На мероприятии азербайджанскую сторону представлял заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.
Он отметил, что Азербайджан ответственно относится к своим обязательствам, являясь надежным транзитным и логистическим центром, обеспечивая беспрепятственный транзитный трафик через свою территорию.
"В условиях пандемии важно поддерживать открытую торговлю между нашими странами и бесперебойное осуществление международных грузоперевозок. В соответствии с решением правительства Азербайджана, водители иностранных грузовиков могут беспрепятственно въезжать на территорию Азербайджана или проходить транзитом через территорию страны", – сказал заместитель министра.
Велизаде подчеркнул, что для минимизации контактов водителей грузовиков с другими людьми, в Бакинском международном морском торговом порту созданы специальные места отдыха и питания.
"Тенденции развития транспортного сектора в период пандемии COVID-19 еще раз продемонстрировали важность применения современных технологий, включая цифровизацию транспортных операций и услуг", - сказал он.
Отметим, что в настоящее время в эту межправительственную организацию входят 54 государства-члена и один наблюдатель.
Напомним, что Азербайджан с 1995 по 1998 год присутствовал в организации в качестве наблюдателя, а с 9 апреля 1998 года имеет статус её полноправного члена.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)
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