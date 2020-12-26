На судоремонтном заводе "Зых" завершились ремонт и тестирование сухогруза "Гарадаг" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Завершился ремонт сухогрузного судна "Qaradağ" (Гарадаг) транспортного флота Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO), сообщает Trend в субботу со ссылкой на ASCO.
Согласно информации, на судоремонтно-строительном заводе «Зых» отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, а также механизмы (насосы) и воздушные компрессоры. Наряду с этим, отремонтированы сепараторы компрессора, а также холодильное оборудование.
"На головной палубе и в машинном отделении судна произведены установка труб, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса", - говорится в сообщении ASCO.
Помимо этого, подводная и надводная часть судна, грузовые отсеки, крышки, якорные цепи и якоря были полностью очищены абразивным песком и покрашены. Жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными стандартами.
Подводная и надводная части судна, головной и грузовой отсеки вместе с крышками были полностью очищены и покрашены.
После завершения ремонта судно успешно прошло тестирование и было передано экипажу.
Длина судна грузоподъемностью 3,1 тысячи тонн составляет 118,7 метра, ширина — 13,4 метра.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev