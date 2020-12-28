В Lufthansa не исключили, что введут тестирование на коронавирус на международных рейсах
Глава крупнейшей европейской авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор не исключает, что впредь концерн будет требовать от пассажиров межконтинентальных рейсов либо сдавать тесты на коронавирус, либо показывать прививочные сертификаты с отметками об участии в вакцинации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.
"Лично я исхожу из того, что в будущем каждый пассажир межконтинентальных рейсов на определенных маршрутах либо сдаст тест, либо будет привит", - сказал Шпор. По его словам, сначала компания планирует увеличить число рейсов, на которых от пассажиров будут требовать сдавать экспресс-тесты. "Во время второй фазы, возможно, нужно будет выбирать вариант между сдачей теста или справкой о вакцинации", - отметил глава Lufthansa.
В то же время он отметил, что концерн не планирует требовать от клиентов только прививочный сертификат по примеру австралийской авиакомпании Quantas. "Нет, мы не можем и не хотим этого предписывать", - заверил Шпор. Одновременно он отметил, что вряд ли удастся выработать по данному вопросу единое решение для всех авиакомпаний, хотя было бы желательно прийти к нему хотя бы на общеевропейском уровне.
Топ-менеджер подтвердил, что из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией, авиаконцерн покинут около 29 тыс. сотрудников. Однако, по его словам, планов продавать дочерние предприятия, например Austrian Airlines, у руководства Lufthansa пока нет.