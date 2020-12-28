Специалисты Бакметро освоили новый технологический процесс ремонта поездов

БАКУ/Trend/ - Специалисты ЗАО "Бакинский метрополитен" завершили ремонт 13 поездов.

Как сообщили Trend в ЗАО, три поезда отремонтированы капитально, у пяти произведен средний ремонт, остальные были отремонтированы по текущим планам, а также обновлены в соответствии с мерами по модернизации в рамках этих работ.

У капитально отремонтированных поездов полностью обновлены подструктуры вагонов, электрические и пневматические системы, системы оборудования механической части.

"В число проводимых ремонтных работ, упомянутых выше, впервые в истории Бакинского метрополитена вошла замена компрессора. Пневматическая система поезда оснащена компрессором нового поколения "Knorr Bremse", который используется в самых современных поездах. Этот компрессор имеет совершенно другую систему осушения воздуха, которая полностью отличается от той, что была в поездах предыдущего поколения и защищает пневматические устройства поезда от ржавчины и других внешних воздействий, в связи с чем увеличивается срок эксплуатации оборудования в неисправном состоянии, существенно упрощается его обслуживание. Эту работу, отличающуюся особой сложностью, обычно выполняли московские специалисты, однако ремонтники Бакинского метрополитена справились с трудной работой и освоили еще один революционный технологический процесс",- говорится.

Среди нововведений плавное - открытие и закрытие дверей, что было обеспечено за счет применения матрицы итальянского производства Kamozzi. А новый блок управления дверями повысил гарантии безопасности.

Салоны вагонов адаптированы под требования современного дизайна. На потолках салонов установлены светодиодные лампы, применена современная система Hartinq, обеспечивающая связь между вагонами, установлены информационные и акселерометрические панели, система вентиляции в кабине машиниста, а также другие новшества.

Работники Бакметро за короткий срок не только освоили капитальный ремонт вагонов, но и расширяют применение инноваций в этой сфере. Это дает особый толчок развитию в метрополитене специалистов нового поколения по вагоностроению, которые в будущем будут иметь большое значение для нашей страны, а также углублению её научного потенциала.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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