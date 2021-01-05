Повышение цен на бензин в Азербайджане сбалансирует риски дальнейших возможных убытков топливопродающих компаний

БАКУ/Trend/ - В 2020 году продажи топлива марки АИ-92 и бензина в целом в Азербайджане по некоторым данным значительно снизились, сообщил Trend автоэксперт Эльданиз Джафаров.

По его словам, организации, занимающиеся продажей топлива, понесли крупные потери.

«Я считаю, что повышение цен на бензин в текущем году по сравнению с прошлым годом сбалансирует риски дальнейших возможных убытков компаний, продающих топливо. Этот шаг обязательно должен был произойти», - отметил он.

Кроме того, он отметил, что помимо повышения цен на бензин, также повышена цена дизельного топлива, которое в свою очередь связано с комплексом мероприятий по импорту и распространению экологически чистых автомобилей.

"В первую очередь в целях увеличения импорта экологически чистых автомобилей необходимо снизить таможенные пошлины и акцизные сборы, в тоже время упростить порядок получения автокредитов на покупку электрокаров", - подчеркнул Джафаров.

Стоит отметить, что повышение цен на дизельное топливо повлияет на рост спроса дизельных автомобилей, участники авторынка будут покупать автомобили не только на бензиновом двигателе, но также и гибридные электрокары.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev