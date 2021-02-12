Открытие новых транспортных маршрутов позволит Азербайджану увеличить двусторонний товарооборот с Турцией

БАКУ/Trend/ - Учитывая факт того, что и Азербайджан, и Армения являются странами-участницами TRACECA, на деятельность нашей организации в рамках грузоперевозок разблокировка всех экономических и транспортных связей между Азербайджаном и Арменией окажет только положительное влияние, сказал Trend постоянный представитель (национальный секретарь) ПС МПК TRACECA в Азербайджане Руфат Байрамов.

По его словам, этот маршрут существенно короче существующего.

Он напомнил, что железная дорога между Нахчыванской Автономной Республикой и Азербайджаном существовала еще в период Советского Союза.

«Прежде всего, это будет положительным фактором для Нахчывана, так как будут налажены наземные поставки, увеличится грузопоток между Турцией и Средней Азией. На сегодняшний день существует большой потенциал транспортного сообщения между двумя этими регионами. Для Азербайджана положительным фактором будет создание новых рабочих мест, а также помощь в интеграции со странами TRACECA», – подчеркнул Байрамов.

Кроме того, он отметил, что для Армении, открытие наземного транспортного маршрута даст выход на внешние рынки.

«Армения, на сегодняшний день фактически находится в транспортной блокаде с единственной возможностью выхода на основной рынок России через Грузию. Из-за сложной гористой местности на участке дороги Верхний Ларс (Грузия), данный транспортный маршрут зимой не всегда функционирует, что увеличивает себестоимость грузоперевозок. При наличии дороги через Азербайджан, армянская сторона сможет быстрее и дешевле доставлять свои грузы на рынок России», – добавил он.

Вдобавок, открытие данных маршрутов позволит Азербайджану увеличить двусторонний товарооборот с Турцией.

«Транспортное сообщение между Азербайджаном и Турцией можно будет осуществлять всего за пять часов», – сказал Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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