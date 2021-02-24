В связи с непогодой экспресс-автобусы в Баку будут брать пассажиров и на промежуточных остановках

БАКУ /Trend/ - В связи с непогодой Бакинское транспортное агентство (БТА) разрешило водителям экспресс-автобусов совершать посадку и высадку пассажиров на промежуточных остановках.

Как сказал Trend в среду глава пресс-службы БТА Маис Агаев, водителям уже дано соответствующее поручение.

Отметим, что, согласно обычному графику, экспресс-автобусы БТА останавливаются лишь на остановках у станций метро.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev