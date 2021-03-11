В Турции спущено на воду судно-плавучий отель

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Ван появится плавучий отель, сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

По данным источника, судно, на котором разместится этот объект, уже спущено на воду и будет введено в эксплуатацию после ремонта.

Как говорится в сообщении местного муниципалитета, проект будет способствовать развитию туризма и росту занятости.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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