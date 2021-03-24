Lufthansa возобновит регулярное авиасообщение с Азербайджаном
БАКУ/Trend/ - Немецкая авиакомпания Lufthansa с первого июня текущего года начнет выполнять регулярные прямые рейсы в направлении Грузии и Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство гражданской авиации Грузии, прямые рейсы будут осуществляться по маршруту Франкфурт – Тбилиси – Баку.
«Полеты будут выполняться 4 раза в неделю: каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье», — говорится в сообщении агентства.
Отметим, что авиакомпания уже получила соответствующее разрешение. Кроме того, данным рейсом можно будет только прилететь, но не вылететь обратно.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: agdzhaev
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