Lufthansa возобновит регулярное авиасообщение с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Немецкая авиакомпания Lufthansa с первого июня текущего года начнет выполнять регулярные прямые рейсы в направлении Грузии и Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство гражданской авиации Грузии, прямые рейсы будут осуществляться по маршруту Франкфурт – Тбилиси – Баку.

«Полеты будут выполняться 4 раза в неделю: каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье», — говорится в сообщении агентства.

Отметим, что авиакомпания уже получила соответствующее разрешение. Кроме того, данным рейсом можно будет только прилететь, но не вылететь обратно.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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