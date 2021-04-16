Названы объемы производства автотехники в Казахстане с начала года
За три месяца 2021 года на территории Казахстана было произведено 19 848 ед. техники, общей стоимостью свыше 140,4 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на Ассоциацию Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).
В первом квартале было выпущено 17 602 легковых автомобилей, 1 641 ед. грузового транспорта, 349 автобусов, 200 прицепов и полуприцепов и 56 единиц прочей специализированной техники.
В пятерке самых популярных брендов (включая экспорт), продукция которых освоена на предприятиях в Казахстане: Chevrolet (10 153 ед.), Hyundai (5 508 ед.), JAC (1 642 ед.), GAZ (893 ед.) и Kia (829 ед.).
По итогам трех месяцев на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 13 063 ед. техники (+34,7%) на сумму 71,6 млрд тенге. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 5 454 легковых автомобиля общей стоимостью 44,7 млрд тенге. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 902 ед. коммерческой техники (+9%) на сумму 8,3 млрд тенге. Завод Hyundai Trans Auto произвел 245 ед. грузовиков и автобусов (+199%). В Кокшетау КАМАЗ-Инжиниринг выпустил 206 грузовиков (+36,4%). На счету Daewoo Bus Kazakhstan – 50 автобусов.
Экспорт в первом квартале вырос на 84%, до 1 968 автомобилей. Автомобили JAC и Chevrolet костанайского производства заказывают дистрибьюторы и дилеры марок в России и Узбекистане. Возможность выхода на рынки ЕАЭС стимулирует автопроизводителей к увеличению доли локализации. Это одно из приоритетных направлений развития автопрома.