На границе Казахстана и Китая закроют пункты пропуска на майские праздники

Перечень пунков пропуска на границе Казахстана и Китая будет закрыт на майские праздники, передает Trend со ссылкой пресс-службу Погранслужбы КНБ Казахстана.

В связи с праздничными днями в Республике Казахстан, на основании Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую границу автомобильные пункты пропуска «Нур Жолы», «Достык», «Бахты» не будут функционировать 1, 7 и 9 мая 2021 года.

В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска («Достык» и «Алтынколь») и 3 автомобильных («Нур Жолы», «Достык», «Бахты») через которые, в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, осуществляется пропуск только грузов и товаров.

Сообщаем для предварительной корректировки маршрутов передвижения грузовых транспортных средств через указанные пункты пропуска.