Российская "ИрАэро" приступает к выполнению полетов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - С 19 мая текущего года российская авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на авиакомпанию, рейсы будут выполняться по маршруту Самара - Баку - Самара на самолетах "Суперджет-100" один раз в неделю.

"Вылет из Самары - в 20:00 (GMT +3), прибытие в Баку - в 22:20 (GMT +4). Обратный рейс из столицы Азербайджана - в 23:20 (GMT +4), прибытие в самарский аэропорт Курумоч - в 01:40 (GMT +3)", - говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с пандемией въезд на территорию Азербайджана разрешен только гражданам страны; сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств на азербайджанской территории и членам их семей; иностранным гражданам, являющимся членами семьи граждан Азербайджана; иностранным гражданам, имеющим разрешение на работу в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане; иностранным гражданам - студентам, обучающимся в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим специальное разрешение Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.

У всех пассажиров должна быть распечатанная медицинская справка об отрицательным результате ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19), выданная не позднее чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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