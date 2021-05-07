Авиакомпания Qatar Airways возобновляет полеты из Дохи в Баку

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways с 10 мая возобновляет полеты по маршруту Доха - Баку - Доха, сказали в пятницу Trend в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и четвергам.

"Вылет из Баку в Доху - в 03:25 (GMT +4), прилет - в 05:15 (GMT +3). Вылет из Дохи в Баку - в 20:20 (GMT +3), прилет - в 00:05 (GMT +4)", - сказали в аэропорту.

С 11 июня 2021 года Qatar Airways будет выполнять рейсы Доха - Баку - Доха ежедневно.

Напомним, что въезд на территорию Азербайджана в связи с эпидемиологической ситуацией разрешен только гражданам страны; сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств на азербайджанской территории и членам их семей; иностранным гражданам, являющимся членами семьи граждан Азербайджана; иностранным гражданам, имеющим разрешение на работу в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане; иностранным гражданам - студентам, обучающимся в Азербайджане; иностранным гражданам, имеющим специальное разрешение Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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