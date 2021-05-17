В Туркменистане вступила в силу Киотская конвенция

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане в начале мая вступила в силу Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Киотская конвенция является международно-правовым актом в области таможенного дела, регулирующим практически все таможенные вопросы. Ее ключевые принципы предусматривают применение упрощенных таможенных процедур, современных методов таможенного контроля, основанных на использовании системы управления рисками, тесное сотрудничество с бизнес-средой и другими заинтересованными сторонами.

Напомним, что в целях усовершенствования таможенной системы ранее в Туркменистане обсуждалось присоединение к Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции).

Отмечалось, что это поспособствует наращиванию взаимовыгодного сотрудничества Туркменистана с другими странами, а также развитию внешнеторговой деятельности страны.

Оптимизация международного сотрудничества в транспортно-коммуникационном секторе является одним из неотъемлемых факторов достижения Целей устойчивого развития.

Ранее в Международном союзе автомобильного транспорта отметили, что при внедрении Автоматизированной системы обработки таможенных данных (ASYCUDA) в Туркменистане рекомендуется учет интеграции модулей EPD и e-TIR.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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