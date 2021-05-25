Открытие границ положительно повлияет на экономическую ситуацию в Грузии – министр

БАКУ /Trend/ - Открытие границ положительно повлияет на экономическую ситуацию в Грузии.

Об этом сказала министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«То, что мы постепенно открываем границы для иностранных туристов, непосредственно влияет на нашу экономическую ситуацию», – заявила Турнава после заседания Координационного совета.

По ее словам, рост туризма влияет на стабилизацию обменного курса лари: «На курс влияют различные факторы, и в первую очередь – поступления от туристов в иностранной валюте, а также положительные ожидания. После открытия сухопутной границы 1 июня количество туристов увеличится».

Напомним, что с 1 июня откроются сухопутные границы Грузии.

Как отметил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, пересечение границы будет возможно при наличии документа о полном прохождении вакцинации и отрицательного результата PCR-теста.

«Сухопутные границы откроются с 1 июня, а границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении полной вакцинации и отрицательного результата PCR-теста или только отрицательного результата теста в течение последних 72 часов. В последнем случае лица, которые будут въезжать в Грузию, будут обязаны повторить тест в течение следующих 72 часов. Вместе с тем, всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение от COVID-19», – заявил Георгий Гибрадзе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)