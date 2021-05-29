Организован чартерный рейс из Туркменистана в Россию

БАКУ /Trend/ - Россия организовала 13-й по счету чартерный авиарейс из Туркменистана, сообщает Trend в субботу со ссылкой на посольство РФ в Ашхабаде.

Так, из аэропорта столицы Туркменистана в Москву 28 мая был организован чартерный рейс авиакомпании S7 Airlines, которым вылетел 171 человек.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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