БАКУ /Trend/ - В Азербайджане авиакомпания Silk Way East объявила о ликвидации.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: Баку, Хазарский район, Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Отметим, что авиакомпания прошла регистрацию 25 октября 2016 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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