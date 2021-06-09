В Азербайджане авиакомпания Silk Way East объявила о ликвидации
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане авиакомпания Silk Way East объявила о ликвидации.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: Баку, Хазарский район, Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Отметим, что авиакомпания прошла регистрацию 25 октября 2016 года.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @Fidan_Babaeva
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