Wizz Air запускает специальный рейс в Баку для футбольных болельщиков Уэльса

БАКУ /Trend/ - Wizz Air UK запускает для футбольных болельщиков Уэльса специальный рейс в Баку из аэропорта Кардиффа, чтобы поддержать Уэльс на Евро-2020.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на британские СМИ.

Согласно информации, полет организуется с помощью официального партнера по путешествиям для болельщиков Уэльса – Wonky Sheep Events.

Маршрут был скоординирован таким образом, чтобы уэльские болельщики могли максимально использовать поездку, наслаждаясь футболом и посещением столицы Азербайджана.

Возвращение состоится 17 июня, после того, как Уэльс сыграет первые две групповые игры против Швейцарии и Турции.

Одноразовая услуга предоставляется бюджетному перевозчику, который этим летом откроет новую базу в аэропорту Кардиффа с маршрутами в такие пункты назначения, как Ларнака, Корфу, Ираклион, Фару, Аликанте, Лансароте, Пальма, Тенерифе и Джерси. Планируется, что в октябре начнутся полеты в Шарм-эль-Шейх.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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