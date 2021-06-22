Узбекистан, Россия намерены ускорить создание зеленого транспортного железнодорожного коридора

Россия предложила ускорить подготовку меморандума о создании зеленого транспортного железнодорожного коридора между Россией и Узбекистаном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

Делегация Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана во главе с первым заместителем министра Илхомом Норкуловым провела встречу в Министерстве экономического развития России.

Со стороны Минэкономразвития РФ во встречах приняли участие первый заместитель министра Андрей Иванов и заместители министра Дмитрий Вольвач и Полина Крючкова. Беседы прошли в преддверии заседания межправительственной комиссии России и Узбекистана.

В ходе встречи Дмитрий Вольвач предложил ускорить подготовку меморандума по созданию зеленого транспортного железнодорожного коридора между Россией и Узбекистаном, который позволит существенно активизировать взаимную торговлю.

«Нам нужно наполнять двустороннюю повестку конкретными проектами, в том числе в производственной сфере, логистической сфере, а также в сельском хозяйстве – с учетом его роли в экономике Узбекистана», - пояснил он.

Стороны также обсудили возможности для наращивания межрегионального сотрудничества. «Узбекистан плодотворно взаимодействует с отдельными регионами РФ, сотрудничают компании, заключаются соглашения, проводятся совместные мероприятия. Эту практику надо продолжать», - отметил замминистра.

Кроме того, представители Узбекистан и РФ рассмотрели ход подготовки к проведению 2-го форума межрегионального сотрудничества с участием глав государств.

Делегация Узбекистана проявила интерес к российскому опыту участия в программах приграничного сотрудничества. В этом контексте российская сторона обратила внимание на успешный опыт реализации данных программ со странами Евросоюза. «Несмотря на разные периоды отношений с Евросоюзом, проекты не останавливались и были реализованы в срок», - сказал Дмитрий Вольвач, уточнив, что в настоящее время готовится новый пакет приграничных программ до 2027 года.

Андрей Иванов выступил с инициативой о создании дорожной карты по активизации двустороннего сотрудничества в сфере инвестиционной политики и реализации проектов по повышению производительности труда.

Он также обратил внимание коллег из Узбекистана на то, что в скором времени Минэкономразвития планирует запуск цифровых экосистем по этим двум направлениям работы.

В частности, сервисы цифровой экосистемы национального проекта «Производительность труда» позволят предприятиям-участникам в реальном времени проводить диагностику бизнеса, выявляя проблемные места, а также моделировать сценарии развития, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей производственной системы.

«Мы готовы делиться наработанным опытом по повышению производительности труда, поэтому предлагаем узбекским предприятиям подключиться к новой экосистеме после ее запуска», - заключил замминистра.

В ходе встречи узбекской делегации с Полиной Крючковой обсуждалась организации повышения квалификации сотрудников Минэкономики Узбекистана в Минэкономразвития РФ. Замминистра выразила готовность поделиться с коллегами опытом, в том числе в области подготовки прогноза социально-экономического развития страны. Для этого решено провести видеоконференции с участием специалистов профильного департамента МЭР РФ.

«В условиях углубления узбекско-российских дружеских отношений перед нами стоит задача вывести сотрудничество между нашими министерствами на качественно новый уровень», - прокомментировал итоги встреч Илхом Норкулов.

Экономическое сотрудничество между Россией и Узбекистаном динамично развивается. Двусторонний товарооборот в 2020 году вырос, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. В январе-марте 2021 года взаимная торговля осталась на уровне прошлого года.

Развитию двусторонних связей способствует реализация межправительственной Программы экономического сотрудничества до 2024 года, а также План мероприятий к ней, который включает более 50 проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансово-банковской, инфраструктурной, информационно-коммуникационной сферах и т.д.