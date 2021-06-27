В Азербайджан прибыл первый маршрутный поезд по коридору «Север – Юг» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый контейнерный поезд, отправленный из Хельсинки (Финляндия) в индийский порт Нава-Шева, прибыл в нашу страну. Поездом, состоящим из 32-х сорокофутовых контейнеров, в Индию будет доставлен груз из бумажных изделий. Операторами данного проекта являются AO RJD Logistics, ООО ADY Container LLC и Tarkib Trans Co, сообщили Trend в дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» – ООО ADY Container.

Данный проект, являясь пилотным, реализован в результате тесного сотрудничества между соответствующими железнодорожными операторами стран-участниц Международного транспортного коридора «Север – Юг». Ожидается, что движение маршрутных поездов по коридору будет регулярным.

Контейнеры перевозятся на принадлежащих ADY Container железнодорожных платформах, которые были отправлены для погрузки в Финляндию. ADY Container взяла на себя обязательство предоставить платформы для реализации этого проекта, поскольку организация трансконтинентальных маршрутных поездов дальнего следования является одной из основных целей компании. Контейнеры будут доставлены в порт Нава-Шева в мультимодальном режиме – железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.

Контейнерный маршрутный поезд по этому коридору значительно сократит время в пути по сравнению с морскими перевозками.

(Редактор: Надир Насиров)