Значительно вырос экспорт турецких автомобилей в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Грузию увеличился в 1,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 50,844 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в Министерстве торговли Турции.

В мае экспорт автомобилей из Турции в Грузию вырос на 73,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2020 года – до 4,505 миллиона долларов.

Турция в январе – мае 2021 года в целом увеличила экспорт автомобилей на 37,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12,033 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала автомобилей на 1,881 миллиарда долларов, что на 56,5 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 года – май 2021 года) экспорт турецких автомобилей составил 28,803 миллиарда долларов.

(Редактор: Надир Насиров)