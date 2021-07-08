ЕС готов реализовать ряд проектов с Бакинским морским портом

БАКУ /Trend/ - Европейский союз продолжит сотрудничество с Бакинским международным морским торговым портом в рамках проектов цифровизации и его превращения в "зеленый порт".

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Twitter порта, было сказано на встрече генерального директора Бакинского международного морского торгового порта Талеха Зиядова и еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели.

Стороны выразили готовность к реализации пяти проектов TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange - инструменты технического содействия и информационного обмена еврокомиссии) и двух проектов технической помощи.

Ранее сообщалось, что ЕС окажет поддержку Бакинскому международному морскому торговому порту в рамках экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev