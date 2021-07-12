Toyota представила в Азербайджане новый модельный ряд Land Cruiser 300 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первая модель новой Toyota Land Cruiser 300 (LC300), представленная после LC200 в трех модификациях, не имеет аналогов.

Оснащенная абсолютно новым 3,5-литровым бензиновым битурбо-двигателем мощностью в 415 лошадиных сил (что больше, чем у предшествующей модели на 106 лошадиных сил), 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и другими новшествами она гарантирует водителю комфортное вождение, независимо от дорожных условий.

Кроме того, новый внедорожник оснащен инновационными технологиями для вождения в самых экстремальных условиях. Эти новшества направлены на увеличение производительности, что обеспечивает безопасное и надежное движение нового Land Cruiser по бездорожью без снижения мощности. Также эти инновации способствовали уменьшению веса (на 200 килограммов меньше, чем LC200) и созданию нового интерьера и экстерьера.

LC300, построенная на новой архитектуре TNGA, обеспечивает исключительный комфорт на любых дорогах, а также высокий уровень безопасности и шумоизоляции. А конструкция новой платформы GA-F позволяет снизить центр тяжести и улучшить развесовку по осям, улучшая управляемость автомобиля.

Улучшенная динамика вождения и управления поддерживается новым двигателем V6, рассчитанным на производительность высшего класса и комфорта, чем у традиционного V8. У новой модели снижены и расход топлива, и выбросы CO2 (на 10 процентов) по сравнению с предыдущей моделью.

Автомобиль имеет уникальную прочность конструкции, усовершенствованные системы безопасного вождения в сложных условиях, дополнительные и улучшенные системы активной безопасности и помощи водителю, противоугонные (охранные) системы (Pre-Collision System). Также LC300 оснащен системой помощи для парковки (Parking Support Brake), которая распознает препятствия (в том числе и пешеходов) спереди и позади автомобиля.

Отметим, что доступны три версии легендарной Toyota Land Cruiser 300.