Ливанский авиаперевозчик начинает полеты в Тбилиси

Ливанский авиаперевозчик Middle East Airlines (MEA) начинает полеты из Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным агентства, ливанская компания будет выполнять чартерные рейсы Бейрут – Тбилиси – Бейрут раз в неделю по субботам в период с 31 июля по 18 августа на самолетах Airbus A320.

Сообщается, что Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии 30 июля, выдало авиакомпании разрешение на выполнение полетов в этом направлении.

Middle East Airlines (MEA) - национальная авиакомпания Ливанской Республики, со штаб-квартирой в Бейруте. Базируется в Бейрутском международном аэропорту "Рафик Харири", откуда выполняет международные авиарейсы в страны Азии, Европы и Африки.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.