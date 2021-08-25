C ноября из Красноярска в Баку откроются прямые авиарейсы

Транспорт 25 августа 2021 08:29 (UTC+04:00)
C ноября из Красноярска в Баку откроются прямые авиарейсы

Авиаперевозчик заявил в осеннем расписании четыре новых направления из авиахаба в Красноярске, передает Trend со ссылкой на Trk7.

Это рейсы в ближнее зарубежье — Баку (Азербайджан) и Фергану (Узбекистан), а также в Тюмень и Новосибирск.

Прямые вылеты в Баку без пересадки будут доступны с ноября 2021 года. Продолжительность полета составит 5 час. 30 мин.

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