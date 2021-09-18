Порты Азербайджана незначительно увеличили перевалку грузов
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Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным – представитель НАТО