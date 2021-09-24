Россия организует очередной вывозной рейс из Туркменистана
БАКУ /Trend/ - Очередной вывозной рейс российской авиакомпании «Сибирь» из Туркменистана по направлению Ашхабад-Москва запланирован на 29 сентября, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Консульский отдел посольства России в Туркменистане.
В этот раз рейс организован из международного аэропорта Ашхабада.
Рейс S78536 добавлен в расписание на официальном сайте международного аэропорта Домодедово.
Это будет 22-й вывозной рейс с начала пандемии. Последний вывозной рейс из Туркменистана в Россию был организован 17 сентября. Отметим, что регулярное авиасообщение с Россией из-за пандемии было приостановлено в марте 2020 года.
(Автор Фахри Вакилов)
Твиттер: @vakilovfaxri
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности - Эмомали Рахмон
Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам – Эмомали Рахмон
Лента новостей
Религиозные памятники в Агдаме варварски разрушались на протяжении почти 30 лет - глава комиссии ОИС
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации
Президент Ильхам Алиев: В Зангилан первые переселенцы вселятся в следующем году, может даже к концу этого года
Президент Ильхам Алиев: Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории
Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения приняла тогда предложенный мною план, то поражение не было бы для них столь унизительным
Президент Ильхам Алиев: Каждодневная тренировка сил специального назначения была под регулярным моим контролем
Президент Ильхам Алиев: Многие из трофейных танков мы взяли даже не в бою, они были просто брошены армянами
Президент Ильхам Алиев: Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже более 10 лет
Президент Ильхам Алиев: Подконтрольные армянскому лобби средства массовой информации извращали суть конфликта
Президент Ильхам Алиев: Любой государственный деятель должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей
С начала года объем господдержки частного сектора Азербайджана превысил 48 млн манатов - Микаил Джаббаров
В Азербайджане ведутся работы по эффективному использованию аграрного потенциала освобожденных территорий - министр
Зангезурский коридор пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов – Джейхун Байрамов (ВИДЕО)
Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности - Эмомали Рахмон
Президент Ильхам Алиев: Солнечная электростанция в регионе Восточного Зангезура станет крупнейшим на освобожденных территориях Азербайджана проектом вложения прямых иностранных инвестиций
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый
Президент Ильхам Алиев призвал международные энергетические компании к инвестированию проектов зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Международная общественность должна заставить Армению передать нам точные карты минных полей по освобожденным территориям
Президент Ильхам Алиев: Применяя современные методы градостроительства, концепции «умный город» и «умное село», Азербайджан с нуля отстраивает новые города и села
Президент Ильхам Алиев: Если мы вновь столкнемся с какой-либо угрозой нашему суверенитету, территориальной целостности и безопасности народа, то без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону
Президент Ильхам Алиев: Иностранные компании, занимавшиеся на оккупированных в прошлом территориях незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана, будут привлечены к ответственности
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на смену режима в Армении, в стране продолжает господствовать фашистская идеология
Президент Ильхам Алиев: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана и другие тяжкие преступления
Президент Ильхам Алиев: В результате Первой Карабахской войны около 4 тысяч наших граждан пропали без вести. Армения должна представить нам информацию об их судьбе
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии