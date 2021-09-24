Россия организует очередной вывозной рейс из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Очередной вывозной рейс российской авиакомпании «Сибирь» из Туркменистана по направлению Ашхабад-Москва запланирован на 29 сентября, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Консульский отдел посольства России в Туркменистане.

В этот раз рейс организован из международного аэропорта Ашхабада.

Рейс S78536 добавлен в расписание на официальном сайте международного аэропорта Домодедово.

Это будет 22-й вывозной рейс с начала пандемии. Последний вывозной рейс из Туркменистана в Россию был организован 17 сентября. Отметим, что регулярное авиасообщение с Россией из-за пандемии было приостановлено в марте 2020 года.

(Автор Фахри Вакилов)

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