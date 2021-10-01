В Баку судно-земснаряд сдано в эксплуатацию после ремонта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На судоремонтном заводе «Биби-Эйбат» завершены работы по ремонту и модернизации судна - земснаряда «Нарва», принадлежащего ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO). Судно после успешного прохождения ходовых испытаний сдано в эксплуатацию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО.

По его данным, судно эксплуатируется с 1966 года.

В ходе ремонта произведена замена двух главных двигателей типа KSSM6 на капитально отремонтированные двигатели типа 6ЧРПН 36/45. Также заново установлено оборудование, обслуживающее двигатели, осуществлена замена стояночного генератора мощностью 100 кВт на дизельный генератор мощностью 150 кВт.

На судне установлен новый дизель-генератор для управления вспомогательным рулевым устройством, произведена замена старого электродвигателя на новый, обновлены системы управления.

Кроме того, два воздушных компрессора 2OK1Э заменены на воздушные компрессоры WL-33, а сепараторы топлива и масла DELAVAL – на сепараторы топлива и масла типа СЦ 1,5, проведен капитальный ремонт двух насосов, полностью обновлены 600-миллиметровый трубопровод и клинкетные задвижки, а 4-тонный резервуар для сбора сточных вод заменен на резервуар вместимостью 28 тонн.

Также полностью отремонтированы электрораспределительные устройства, средства связи, электрорадионавигационное оборудование и электродвигатели судна.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)