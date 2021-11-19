Украинский лоукостер начнет летать в Гянджу

Транспорт 19 ноября 2021 10:38 (UTC+04:00)
Украинский лоукостер начнет летать в Гянджу

БАКУ /Trend/ - Украинский лоукостер Bees Airline с шестого декабря 2021 года начнет совершать регулярные рейсы в Азербайджан.

Как сообщили в пятницу Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев, Bees Airline будет совершать пассажироперевозки по маршруту Одесса – Гянджа - Одесса с частотой один раз в неделю - по понедельникам.

"Самолет будет вылетать из одесского аэропорта в 09:00 (GMT+2), прибытие в Гянджу - в 13:20 (GMT+4). Обратный вылет из Гянджи запланирован на 14:50 (GMT+4), а прилет в Одессу - в 15:00 (GMT +2)", - сказали в аэропорту.

Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» уже осуществляют пассажироперевозки по маршруту Киев – Баку – Киев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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